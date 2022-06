Cagliari, Capozucca: “Joao Pedro ha mercato“ (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sui piani di mercato del club sardo dopo la retrocessione. “Joao Pedro? Ha un solo anno di contratto. Quando arrivai io sette anni fa aveva le valigie pronte, non era apprezzato da nessuno, ma io mi puntai affinché rimanesse”, ha spiegato il dirigente. “Ha mercato, ma ha anche dei costi – ammette-. E’ pure arrivato in nazionale, perciò è normale che abbia un certo valore. In Serie B non può giocare, ed è giusto che possa andare per la propria strada“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore sportivo del, Stefanoè intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sui piani didel club sardo dopo la retrocessione. “? Ha un solo anno di contratto. Quando arrivai io sette anni fa aveva le valigie pronte, non era apprezzato da nessuno, ma io mi puntai affinché rimanesse”, ha spiegato il dirigente. “Ha, ma ha anche dei costi – ammette-. E’ pure arrivato in nazionale, perciò è normale che abbia un certo valore. In Serie B non può giocare, ed è giusto che possa andare per la propria strada“. SportFace.

