Brutta aria fra Italia e Russia. Stavolta ad alzare la voce sono Draghi e Di Maio (Di lunedì 6 giugno 2022) La Farnesina convoca - con l'irrituale appoggio di palazzo Chigi - l'ambasciatore russo sulle accuse a istituzioni e stampa. Duro faccia a fraccia fra Sequi e Razov, che non sempre sa cosa rispondere Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 giugno 2022) La Farnesina convoca - con l'irrituale appoggio di palazzo Chigi - l'ambasciatore russo sulle accuse a istituzioni e stampa. Duro faccia a fraccia fra Sequi e Razov, che non sempre sa cosa rispondere

Advertising

TizianaFerrario : tira davvero una brutta aria… #copasir #russia @BeppeGiulietti - NicolaPorro : In Ucraina tira una brutta aria. Esplode la polemica. L'accusa è diretta a Zelensky ?? - HuffPostItalia : Brutta aria fra Italia e Russia. Stavolta ad alzare la voce sono Draghi e Di Maio - Nogrillo1 : RT @salvinimi: Volete venire in Liguria? Gira una brutta aria. Io vi ho avvisati. - GennaroSerra : @DomPepeLiberato Tira una brutta aria per lui. -