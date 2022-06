Botman-Milan: spunta la data (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel Milan tiene ancora banco la questione Botman. Ora il difensore si sbilancia sulla possibile data in cui conoscere il suo futuro Sven Botman è già da qualche sessione di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Neltiene ancora banco la questione. Ora il difensore si sbilancia sulla possibilein cui conoscere il suo futuro Svenè già da qualche sessione di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, #Botman svela a che punto sono i discorsi con il club rossonero - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - JulzOa : RT @pasqlaragione: “C’è una cosa in corso e spero si chiuda prima del ritiro” “È il Milan?” Il sorriso che vale più di mille parole. Da… - radioradiomilan : Alla domanda sul #Milan, #Botman ha risposto con un sorriso che dice inequivocabilmente: “Certo che si, basta che s… - rossoneri : RT @86_longo: Botman: “Milan? Ci stiamo lavorando, difficile per me sperare le cose. Spero ci sia chiarezza prima dell'inizio della prepara… -