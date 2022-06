ATP Stoccarda 2022: esordio convincente di Sonego, bene anche Bonzi e Otte (Di lunedì 6 giugno 2022) Si è da poco conclusa la prima giornata dell’ATP 250 di Stoccarda. Sull’erba tedesca si sono giocati oggi i primi cinque match valevoli per i sedicesimi di finale e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passa agli ottavi di finale l’azzurro Lorenzo Sonego. Il torinese (testa di serie n.6) sconfigge il francese Benoit Paire (n.80 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 18 minuti di gioco e si guadagna il match contro il tedesco Jan-Lennard Struff (n.103 al mondo), uscito vittorioso quest’oggi dalla sfida contro lo statunitense Marcos Giron (n.53) con il punteggio di 7-5 5-7 7-6(8) dopo due ore e 10 minuti. Avanzano al secondo turno anche Benjamin Bonzi, Oscar Otte e Radu Albot. Il francese (n.58 del ranking) supera lo spagnolo Feliciano Lopez ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Si è da poco conclusa la prima giornata dell’ATP 250 di. Sull’erba tedesca si sono giocati oggi i primi cinque match valevoli per i sedicesimi di finale e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passa agli ottavi di finale l’azzurro Lorenzo. Il torinese (testa di serie n.6) sconfigge il francese Benoit Paire (n.80 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 18 minuti di gioco e si guadagna il match contro il tedesco Jan-Lennard Struff (n.103 al mondo), uscito vittorioso quest’oggi dalla sfida contro lo statunitense Marcos Giron (n.53) con il punteggio di 7-5 5-7 7-6(8) dopo due ore e 10 minuti. Avanzano al secondo turnoBenjamin, Oscare Radu Albot. Il francese (n.58 del ranking) supera lo spagnolo Feliciano Lopez ...

