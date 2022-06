Antonella Clerici lutto The Voice Senior: il messaggio di addio (Di lunedì 6 giugno 2022) La giornata di oggi 6 giugno 2022 è iniziata con una brutta notizia per Antonella Clerici. La conduttrice con una Instagram Stories ha reso noto che è morta la cantante Laura Grey. Tra le Instagram Stories pubblicate da Antonella Clerici, la conduttrice rende nota la foto di Vincenzina Agrillo, in arte Laura Grey. La cantante … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 6 giugno 2022) La giornata di oggi 6 giugno 2022 è iniziata con una brutta notizia per. La conduttrice con una Instagram Stories ha reso noto che è morta la cantante Laura Grey. Tra le Instagram Stories pubblicate da, la conduttrice rende nota la foto di Vincenzina Agrillo, in arte Laura Grey. La cantante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Notoriouslebon : Fun Fact su Antonella Clerici e Jimmy Fallon: Entrambi hanno una cosa in comune vera, hanno incontrato la band o un membro dei Duran Duran. - zazoomblog : Antonella Clerici l’addio è straziante: purtroppo ci ha lasciati per sempre Lutto enorme - #Antonella #Clerici #l… - Cucina_Italiana : Grazie Antonella per questo consiglio ?? #vitellotonnato #antonellaclerici - StraNotizie : Lutto a The Voice Senior, morta una concorrente: Antonella Clerici commenta - BITCHYFit : Lutto a The Voice Senior, morta una concorrente: Antonella Clerici commenta -