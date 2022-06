Amber Heard: GoFundMe cancella la raccolta fondi fasulla dell'attrice dopo la vittoria di Johnny Depp (Di lunedì 6 giugno 2022) GoFundMe ha appena cancellato una raccolta fondi fasulla lanciata dai fan di Amber Heard affinché l'attrice potesse essere in grado di pagare il suo debito con Johnny Depp. Una campagna di GoFundMe, che affermava falsamente di essere in contatto con il team legale di Amber Heard, stava cercando di raccogliere oltre un milione di dollari prima di essere rimossa dalla celeberrima piattaforma americana per il crowdfunding. Questa è soltanto una delle false campagne GoFundMe che affermano di voler aiutare la Heard a pagare a Depp i 10,35 milioni di dollari che l'attrice gli deve ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022)ha appenato unalanciata dai fan diaffinché l'potesse essere in grado di pagare il suo debito con. Una campagna di, che affermava falsamente di essere in contatto con il team legale di, stava cercando di raccogliere oltre un milione di dollari prima di essere rimossa dalla celeberrima piattaforma americana per il crowdfunding. Questa è soltanto unae false campagneche affermano di voler aiutare laa pagare ai 10,35 milioni di dollari che l'gli deve ...

