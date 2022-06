Al lavoro con Elena Sgarbi, Console Generale d’Italia a Istanbul (Di lunedì 6 giugno 2022) Elena Sgarbi, mantovana, 49 anni, Console Generale d’Italia a Istanbul dal 2018 è laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Universita? di Trieste nel 1997. Entra in diplomazia nel 1998 al Cerimoniale diplomatico della Repubblica e al Gabinetto del Ministro. La carriera la porta poi a Barcellona, Tokyo e Roma, come Capo Segreteria presso la Direzione Generale dell’Integrazione Europea. Quindi Capo dell’Ufficio per i rapporti bilaterali con i Paesi dell’Europa centro-orientale alla Direzione Generale per l’Unione Europea. Nel 2014 e? a Houston, come Console Generale. Lettura ed equitazione sono le sue passioni. Elena Sgarbi Console Generale a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 giugno 2022), mantovana, 49 anni,d’Italia adal 2018 è laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Universita? di Trieste nel 1997. Entra in diplomazia nel 1998 al Cerimoniale diplomatico della Repubblica e al Gabinetto del Ministro. La carriera la porta poi a Barcellona, Tokyo e Roma, come Capo Segreteria presso la Direzionedell’Integrazione Europea. Quindi Capo dell’Ufficio per i rapporti bilaterali con i Paesi dell’Europa centro-orientale alla Direzioneper l’Unione Europea. Nel 2014 e? a Houston, come. Lettura ed equitazione sono le sue passioni.a ...

