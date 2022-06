AEW | La cancellazione di MJF dal marketing è stata imposta dalle reti televisive?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 giugno 2022) Come sappiamo, dopo il promo in stile pipebomb eseguito da MJF a AEW Dynamite, tutti i prodotti marchiati a suo nome sono stati rimossi dal negozio online della AEW. Il wrestler è stato rimosso anche dalla pagina ufficiale del roster All Elite, e non apparirà più nemmeno nel materiale pubblicitario né nelle sigle d’apertura di Dynamite e Rampage. Tra fraintendimenti e work elaborati Sembra che i nuovi proprietari di TBS e TNT, la corporation Warner Bros. Discovery, siano al corrente del work. Un recente report di PWInsider comunica infatti che sarebbeproprio la multinazionale ad emettere il mandato che avrebbe obbligato la AEW a cancellare ogni traccia di MJF. Non sappiamo ancora per certo se questa decisione serva a dare credibilità alla storyline o sia motivata da ragioni diesterne alla narrazione. Il report Il ...