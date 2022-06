Traffico Roma del 05-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 giugno 2022) Luceverdeverrei trovati dalla redazione ancora buon pomeriggio Tutto abbastanza tranquillo sul Raccordo Anulare consolari valori dinaturalmente bassi quelli registrati al momento sulle strade cittadine qualche problema segnalato dalla polizia locale alla Aurelio a causa di un incidente avvenuto lungo via del Casale di San Pio Quinto all’altezza di via Gregorio VII inevitabili le ripercussioni tutto sulla Salaria già penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza di via Gaiole in Chianti in direzione della tangenziale ora non ci sono più problemi nella zona delle Tre Fontane momentaneamente chiusa la benzina all’altezza di via dell’atletica perché è diretto verso la Cristoforo Colombo la causa un incendio e il conseguente intervento dei vigili del fuoco ilè deviato verso il viadotto della Magliana ricordiamo ...