Sassuolo, Scamacca vuole una big: attenzione all'Arsenal (Di domenica 5 giugno 2022) Gianluca Scamacca è l'oggetto del desiderio di diversi club: l'attaccante del Sassuolo ha diverse richieste, attenzione all'Arsenal Gianluca Scamacca è l'oggetto del desiderio di diversi club: l'attaccante del Sassuolo ha diverse richieste. In Italia ci sono Inter, Milan e Napoli sulle tracce dell'ariete della Nazionale. Le tre big di Serie A potrebbero essere insidiate dall'estero, perché l'Arsenal l'ha messo come prima alternativa non dovesse arrivare Gabriel Jesus dal City. Neroverdi che intanto pensano già ai sostituti e tra i desideri degli emiliani ci sarebbe Augustin Alvarez. Lo scrive il Corriere dello Sport.

