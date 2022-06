Nadal l’extraterrestre con la racchetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 giugno 2022) Rafaelha vinto il suo quattordicesimo Roland Garros. E probabilmente l’ultimo. Tra poche ore, così si mormora, potrebbe persino annunciare il suo ritiro. Oggi ha annichilito in finale il norvegese Ruud: 6-3 6-3 6-0. Con un parziale finale di undici games a zero per lo spagnolo. È impossibile dire qualcosa di originale di. Un atleta, un fuoriclasse, che incarna l’essenza dello sport. Sempre corretto con l’avversario. Mai arrendevole. Mai. Una capacità di concentrazione e una tenuta mentale da extraterrestre. Fare un punto controequivale a farne tre contro qualsiasi avversario.ha segnato la storia dello sport, non solo del tennis. Ha sempre avuto una condotta esemplare, un perenne esempio per i più piccoli. Ha via via conquistato anche gli scettici. Si è progressivamente trasformato da ...