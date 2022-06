Marchi di moda e colori: un legame senza tempo (Di domenica 5 giugno 2022) Life&People.it I colori sostituiranno i loghi dei Marchi di moda importanti? Forse no. Certo è che che negli ultimi anni sono diventati un elemento fondamentale per identificare le grandi maison: arancione Hermes, Greige Armani, verde Bottega Veneta. I colori hanno un forte potere di riconoscibilità e l’associazione di idee è immediata per i clienti: il blu tiffany, per esempio, fa subito pensare ai gioielli famosi in tutto il mondo e brillare gli occhi a chi vorrebbe possederne uno. Stesso discorso per gli altri: colori che richiamano alla mente i vestiti o gli accessori dei nostri stilisti preferiti. Dal rosso Valentino al rosa Valentino Il legame tra Marchi moda e colori famosi è così intenso che perfino Valentino già noto in ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 5 giugno 2022) Life&People.it Isostituiranno i loghi deidiimportanti? Forse no. Certo è che che negli ultimi anni sono diventati un elemento fondamentale per identificare le grandi maison: arancione Hermes, Greige Armani, verde Bottega Veneta. Ihanno un forte potere di riconoscibilità e l’associazione di idee è immediata per i clienti: il blu tiffany, per esempio, fa subito pensare ai gioielli famosi in tutto il mondo e brillare gli occhi a chi vorrebbe possederne uno. Stesso discorso per gli altri:che richiamano alla mente i vestiti o gli accessori dei nostri stilisti preferiti. Dal rosso Valentino al rosa Valentino Iltrafamosi è così intenso che perfino Valentino già noto in ...

Advertising

ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Shopping sostenibile: qui, i 6 brand Made in Italy, innovativi ed eco-friendly, da conoscere ?? #WorldEnvironmentDay https… - vogue_italia : Shopping sostenibile: qui, i 6 brand Made in Italy, innovativi ed eco-friendly, da conoscere ?? #WorldEnvironmentDay - Carla12450515 : @Arciere35 @IlariaBifarini Si deve vergognare di non riuscire a comprare capi alla moda oppure di notare che molti… - jeoncookiemoon : tutte le influencers più famose in italia che sponsorizzano marchi di moda, soprattutto i vestitini, hanno le tette… - zazoomblog : Griffe di moda e marchi sportivi il match è vincente - #Griffe #marchi #sportivi #match -