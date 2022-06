Lorenzo Musetti torna nella top-60 del ranking ATP: nuova classifica dopo il trionfo al Challenger di Forlì (Di domenica 5 giugno 2022) Lorenzo Musetti è tornato nella top-60 del ranking ATP. Il tennista italiano ha infatti vinto il Challenger di Forlì 6 ed è balzato a quota 957 punti, issandosi al 59mo posto della graduatoria mondiale (sette posizioni recuperate rispetto a lunedì scorso). Il toscano si è reso protagonista di una bella cavalcata nel torneo romagnolo, conclusa con la vittoria su Francesco Passaro col punteggio di 2-6, 6-3, 6-2. Il 20enne aveva ripiegato su questa competizione per cercare di raccogliere alcuni punti dopo l’eliminazione maturata al primo turno del Roland Garros, quando si involò sul 2-0 contro il greco Stefanos Tsitsipas prima di subire la rimonta del fuoriclasse greco. L’azzurro si è così avvicinato al suo best ranking (numero 56 al ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)totop-60 delATP. Il tennista italiano ha infatti vinto ildi6 ed è balzato a quota 957 punti, issandosi al 59mo posto della graduatoria mondiale (sette posizioni recuperate rispetto a lunedì scorso). Il toscano si è reso protagonista di una bella cavalcata nel torneo romagnolo, conclusa con la vittoria su Francesco Passaro col punteggio di 2-6, 6-3, 6-2. Il 20enne aveva ripiegato su questa competizione per cercare di raccogliere alcuni puntil’eliminazione maturata al primo turno del Roland Garros, quando si involò sul 2-0 contro il greco Stefanos Tsitsipas prima di subire la rimonta del fuoriclasse greco. L’azzurro si è così avvicinato al suo best(numero 56 al ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : RT @GeorgeSpalluto: Lorenzo Musetti batte Francesco Passaro 26 63 62 nella finale del Challenger di Forlì e vince il 2° Challenger in carri… - GianlucaHS : RT @federtennis: ?? #Musetti torna a vincere a Forlì dopo 2 anni! Lorenzo si aggiudica la finale tricolore contro Passaro in rimonta e me… - purtroppobea : lorenzo musetti vince di nuovo a forlì e dov’è che ho abitato i primi anni della mia vita io? proprio a forlì romagna x sempre famosa - ecodisogni : RT @federtennis: ?? #Musetti torna a vincere a Forlì dopo 2 anni! Lorenzo si aggiudica la finale tricolore contro Passaro in rimonta e me… - Phatill : RT @federtennis: ?? #Musetti torna a vincere a Forlì dopo 2 anni! Lorenzo si aggiudica la finale tricolore contro Passaro in rimonta e me… -