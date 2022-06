LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: Merlier favorito, presenti Viviani e Nizzolo (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della Classica di Bruxelles 2022, grande Classica del ciclismo giunta ormai alla sua 102esima edizione. L’Italia sarà presente a questo appuntamento con cinque azzurri, i padroni di casa sono i grandi favoriti. Il favorito della viglia è senza ombra di dubbio il padrone di casa Tim Merlier, l’Italia invece punta forte su Elia Viviani e Giacomo Nizzolo. I ciclisti si troveranno ad affrontare dieci côtes e muri, oltre che numerosi tratti di pavé il percorso è di fatto uguale a quello dello scorso anno, quando a imporsi fu Remco Evenepoel. Saranno 203,9 chilometri di puro ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladelladi, grandedel ciclismo giunta ormai alla sua 102esima edizione. L’Italia sarà presente a questo appuntamento con cinque azzurri, i padroni di casa sono i grandi favoriti. Ildella viglia è senza ombra di dubbio il padrone di casa Tim, l’Italia invece punta forte su Eliae Giacomo. I ciclisti si troveranno ad affrontare dieci côtes e muri, oltre che numerosi tratti di pavé il percorso è di fatto uguale a quello dello scorso anno, quando a imporsi fu Remco Evenepoel. Saranno 203,9 chilometri di puro ...

Alessiobruno98A : @InterMinabileXa Classica risposta da chi non sa che dire perché sa che ha detto una cagata,ti ho chiesto di ripren… - IucSapienza : Tutti pronti per la rassegna 'Classica al Tramonto'? A partire da martedì 14 giugno in compagnia di Enrico Pieranun… - Zincoritorna : @RedandBlack22 Io sono francamente indeciso. Lecce classica squadra neopromossa del sud che poi ci incula a sangue.… -