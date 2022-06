Letta e Salvini d'accordo: "Mai più larghe intese" (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Da settimane su fronti opposti sulla linea da seguire per arrivare alla pace in Ucraina, con toni anche spesso tranchant, Matteo Salvini e Enrico Letta viaggiano però all'unisono su un punto: dopo il governo Draghi mai più larghe intese. I due leader sembrano mettere in pratica quelle 'convergenze parallele', coniate da Aldo Moro, che caratterizzarono una fase politica della storia italiana. Finito nell'occhio del ciclone per l'annuncio di un imminente viaggio a Mosca, poi annullato proprio a causa delle polemiche, Salvini non mette in discussione la tenuta dell'esecutivo di cui la Lega è forza di maggioranza, ma tiene a chiarire che quella attuale è "l'ultima" esperienza di governo assieme al Pd. Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario dem: "Non saremo più la protezione civile". Ovvero, i ... Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Da settimane su fronti opposti sulla linea da seguire per arrivare alla pace in Ucraina, con toni anche spesso tranchant, Matteoe Enricoviaggiano però all'unisono su un punto: dopo il governo Draghi mai più. I due leader sembrano mettere in pratica quelle 'convergenze parallele', coniate da Aldo Moro, che caratterizzarono una fase politica della storia italiana. Finito nell'occhio del ciclone per l'annuncio di un imminente viaggio a Mosca, poi annullato proprio a causa delle polemiche,non mette in discussione la tenuta dell'esecutivo di cui la Lega è forza di maggioranza, ma tiene a chiarire che quella attuale è "l'ultima" esperienza di governo assieme al Pd. Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario dem: "Non saremo più la protezione civile". Ovvero, i ...

