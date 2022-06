Ignazio Visco | I rincari di petrolio e gas li paghino i più ricchi

(Di domenica 5 giugno 2022) Per il governatore di Bankitalia non si possono fare altri scostamenti di bilancio perché i rischi per il debito pubblico sono troppo alti

dice sì. E c'è già il placet di Pd e M5s con Enrico Letta e Giuseppe Conte che si sono detti favorevoli. Ma Forza Italia e Renato Brunetta dicono di no. Intanto, mentre il governo ...Da un altro Festival dell'Economia, il governatore di Bankitalia,, ha detto che il salario minimo "Se ben studiato è una buona cosa". Ma non bisogna legarlo ad "automatismi che possono ...ROMA (ITALPRESS) - La guerra in Ucraina, con le sue conseguenze e soprattutto con le sue incertezze, rischia di compromettere il cammino di crescita dell'Italia. Il governatore della Banca d'Italia, I ...Il Governatore della Banca d’Italia al Festival internazionale dell’economia di Torino: «È importante che non sia eccessivo e che non sia legato ad automatismi che poi possono costare». La ricetta per ...