Estefania o Lory: chi sarà eliminata? I sondaggi (Di domenica 5 giugno 2022) Estefania Bernal o Lory Del Santo? Chi sarà il nuovo concorrente eliminato (che raggiungerà Playa Sgamada) della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi? Parlano i sondaggi. Il televoto è ufficialmente aperto: chi vuoi salvare tra Estefania e Lory? #Isola pic.twitter.com/Hz9i6Aggr0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 30, 2022 Questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l'eliminazione potrebbe essere uno fra Estefania e Lory. Là l'eliminato troverebbe Pamela Petrarolo. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un'isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa. sondaggi: il naufrago che potrebbe finire a Playa Sgamada rischiando l'eliminazione è ...

OssiaRosa : Facciamo contenta Estefania, dato che mai l'hanno scelta per mangiare. Se fosse successo a Carmen e a Lory, si sare… - BITCHYFit : Estefania o Lory: chi sarà eliminata? I sondaggi - allegrimarco9 : @AndreaR09527214 @sonoingenua_ Lory è sicuramente meno credibile di Estefania e in questi giorni lo ha dimostrato a… - sonoingenua_ : GG 68?? Lory: “Estefania a volte sembra che ti sorride e ti voglia bene però nell’oscurità improvvisamente cambia… - sonoingenua_ : Giorno 67 ?? Lory: “all’inizio tu non sei stata chiara.. io non ho mai parlato male di te una volta” Estefania:… -