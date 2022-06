Di Maio: “Pace si fa in due, Ucraina apre ma Russia bombarda” (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – La Pace si fa in due, ma mentre l’Ucraina apre la Russia bombarda. Ad affermarlo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa mattina a Napoli. “Dobbiamo lavorare affinché la guerra finisca il prima possibile. Stiamo lavorando su tutti i fronti, aiutiamo l’Ucraina, sosteniamo il dialogo attraverso Paesi partner come la Turchia, vogliamo arrivare alla Pace il prima possibile. Di certo, per volere la Pace, bisogna essere in due”, ha affermato. “L’Ucraina e Zelensky hanno dato importanti aperture, dall’altra parte la Russia continua a intensificare i bombardamenti sul Donbass o ad attaccare i media italiani”, ha aggiunto Di Maio. “In questo momento il ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Lasi fa in due, ma mentre l’la. Ad affermarlo il ministro degli Esteri Luigi Diquesta mattina a Napoli. “Dobbiamo lavorare affinché la guerra finisca il prima possibile. Stiamo lavorando su tutti i fronti, aiutiamo l’, sosteniamo il dialogo attraverso Paesi partner come la Turchia, vogliamo arrivare allail prima possibile. Di certo, per volere la, bisogna essere in due”, ha affermato. “L’e Zelensky hanno dato importanti aperture, dall’altra parte lacontinua a intensificare imenti sul Donbass o ad attaccare i media italiani”, ha aggiunto Di. “In questo momento il ...

