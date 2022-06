Cassese e i referendum sulla giustizia: ecco perché è utile votare Sì (Di domenica 5 giugno 2022) “Se non partecipiamo, che democrazia è?” Domanda Sabino Cassese nel commentare i referendum sulla giustizia per i quali si voterà domenica 12 giugno. Durate la puntata di domenica 5 giugno di Mezz'ora in Più, il talk condotto da Lucia Annunziata su Rai3, l'ex giudice della Corte Costituzionale invita i telespettatori al voto e sottolinea la “funzione sollecitatoria” che assume il “Sì” ai quesiti. “Certamente il referendum è uno strumento che opera con l'accetta mentre ci vorrebbe il bisturi – afferma Cassese -, però poiché il Parlamento procede lentamente, e c'è quest'ultimo passaggio in Senato che si rivela molto difficile, penso che sia utile votare ‘Sì'.” In particolare, secondo l'ex giudice, è importante votare favorevolmente ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) “Se non partecipiamo, che democrazia è?” Domanda Sabinonel commentare iper i quali si voterà domenica 12 giugno. Durate la puntata di domenica 5 giugno di Mezz'ora in Più, il talk condotto da Lucia Annunziata su Rai3, l'ex giudice della Corte Costituzionale invita i telespettatori al voto e sottolinea la “funzione sollecitatoria” che assume il “Sì” ai quesiti. “Certamente ilè uno strumento che opera con l'accetta mentre ci vorrebbe il bisturi – afferma-, però poiché il Parlamento procede lentamente, e c'è quest'ultimo passaggio in Senato che si rivela molto difficile, penso che sia‘Sì'.” In particolare, secondo l'ex giudice, è importantefavorevolmente ...

