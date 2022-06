Bastoni al Tottenham, salta tutto: spunta un clamoroso retroscena (Di domenica 5 giugno 2022) Uno dei protagonisti del mercato rischia di essere Bastoni; il centrale potrebbe lasciare l’Inter ma non è escluso un futuro in Serie A. Il mercato non è ancora iniziato (ufficialmente partirà il primo luglio) ma ci sono già le prime voci e le prime indiscrezioni su come potrebbero cambiare le squadre nel corso dell’estate. Tra i giocatori finiti nel ciclone dobbiamo citare Bastoni, difensore dell’Inter e impegnato con la sua nazionale nelle gare di Nations League dove l’Italia affronterà, in dieci giorni, Germania, Ungheria, Inghilterra e ancora Germania. Il classe 1999 è stato uno dei migliori nella stagione dell’Inter e, di conseguenza, ha attirato l’attenzione di diversi top club. AnsafotoLe parole dell’agente di Bastoni non possono far stare tranquilli i tifosi dell’Inter che, dopo Lukaku e Hakimi, rischiano di veder partire un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 5 giugno 2022) Uno dei protagonisti del mercato rischia di essere; il centrale potrebbe lasciare l’Inter ma non è escluso un futuro in Serie A. Il mercato non è ancora iniziato (ufficialmente partirà il primo luglio) ma ci sono già le prime voci e le prime indiscrezioni su come potrebbero cambiare le squadre nel corso dell’estate. Tra i giocatori finiti nel ciclone dobbiamo citare, difensore dell’Inter e impegnato con la sua nazionale nelle gare di Nations League dove l’Italia affronterà, in dieci giorni, Germania, Ungheria, Inghilterra e ancora Germania. Il classe 1999 è stato uno dei migliori nella stagione dell’Inter e, di conseguenza, ha attirato l’attenzione di diversi top club. AnsafotoLe parole dell’agente dinon possono far stare tranquilli i tifosi dell’Inter che, dopo Lukaku e Hakimi, rischiano di veder partire un ...

