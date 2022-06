Ancona | aggressione choc a parcheggiatrice «Spogliata davanti a tutti da autista Suv»

Advertising

Piergiulio58 : Ancona, aggressione choc alla parcheggiatrice: «Spogliata davanti a tutti dall’autista di un Suv»-… - borg_gio : FAncona, aggressione choc alla parcheggiatrice: «Spogliata davanti a tutti dall’autista di un Suv» - murribo : Ancona, aggressione choc alla parcheggiatrice: «Spogliata davanti a tutti dall’autista di un Suv» @corriere… - banaedr : Ancona, aggressione choc alla parcheggiatrice: «Spogliata davanti a tutti dall’autista di un Suv»… - msn_italia : Ancona, aggressione choc alla parcheggiatrice: «Spogliata davanti a tutti dall’autista di un Suv» -

Il fatto è avvenuto lo scorso giovedì, 2 giugno, nel parcheggio Lago Grande di Portonovo, comune in provincia di. La 'colpa' della parcheggiatrice era solo stata quella di avvertire il ...L'addetta al parcheggio del Lago Grande di Portonovo , in provincia di, ha denunciato un'a sputi, calci, spintoni e insulti. Un specie di raptus, una violenza clamorosa e improvvisa. L'uomo che l'ha aggredita si è accanito fino a strapparle anche ...Il conducente di un Suv ha aggredito verbalmente e fisicamente una parcheggiatrice, denudandola, dopo che aveva imboccato in senso sbagliato, e ad alta velocità, una strada ...Nella notte chiamate per aggressione da Monza, caduta in moto a Seregno. Diversi gli interventi dei soccorritori nella notte.