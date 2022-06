Addio Bubi Dennerlein | storico c t azzurro del nuoto e maestro della Calligaris

Advertising

Addio a Bubi Dennerlein, «papà» del nuoto: ha formato Novella Calligaris e decine di atleti. Addio Bubi, una grande guida azzurra: allenò la Calligaris. Nuoto, addio a Bubi Dennerlein: è morto lo storico ct della Nazionale. Addio a Bubi Dennerlein, gloria dello sport napoletano e italiano. Aveva 89 anni.

morto questa mattina a Roma CostantinoDennerlein, per 24 anni commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto. Dennerlein, che avrebbe compiuto novanta anni nel dicembre prossimo, fu il maestro di Novella Calligaris e di ...Madre romena e padre tedesco, nato a Portici, in provincia di Napoli,si dedicò al nuoto e alla pallanuoto: è stato il primo campione italiano assoluto di nuoto della Canottieri Napol i, con cui ...Grande atleta in vasca sia nel nuoto che nella pallanuoto negli anni Cinquanta e poi allenatore di campioni come Novella Calligaris ...Costantino Dennerlein aveva quasi 90 anni. Fu per 20 anni il c.t. della Nazionale di nuoto che vinceva le prime medaglie iridate e olimpiche ...