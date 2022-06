Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022)DEL 4 GIUGNOORE 11:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLATRAFFICO GIORNALIERO VERSO IL LITORALE LAZIALE IN QUESTE ORE IN CUI CI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI VERSO IL MARE. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI VERSO CASTEL FUSANO E SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO CASTELNO. CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DELLA MURATELLA E PALIDORO VERSO MARINA DI SAN NICOLA. TRAFFICO RALLENTATO POI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA CASILINA E L’APPIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTERROTTA LA LINEA TRAM 19 NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO; SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. PER IL TRASPORTO ...