Ultime Notizie – SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 4 giugno (Di sabato 4 giugno 2022) I numeri dell’estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 4 giugno 2022: 2, 35, 41, 43, 65, 71. Jolly: 12. Superstar: 50. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi. Sono stati realizzati sette ‘5’, che vincono 43.807 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 215,2 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Idell’deldi, 42022: 2, 35, 41, 43, 65, 71. Jolly: 12. Superstar: 50. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Sono stati realizzati sette ‘5’, che vincono 43.807 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 215,2 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - NapoliFCNews : Il curioso retroscena su Skriniar: ha perso la sfida che ha lanciato al Napoli #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - fetfruners : RT @lapiantagrane: Ultime notizie: Cecilia from Svalbard - che è svedese - ha confermato su tiktok che da piccola aspettava in camera mentr… -