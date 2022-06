Tomori: 'Al Milan sono felice. Gli arbtri in Italia fischiano di più, ho dovuto cambiare il modo di difendere' (Di sabato 4 giugno 2022) Arrivano altri estratti della lunga intervista concessa dal difensore del Milan, Tomori al The Sun in Inghilterra. felice - “Ovviamente ho... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Arrivano altri estratti della lunga intervista concessa dal difensore delal The Sun in Inghilterra.- “Ovviamente ho...

Advertising

sportli26181512 : Tomori: 'Al Milano sono felice. Gli arbtri in Italia fischiano di più, ho dovuto cambiare il modo di difendere': Ar… - xFentix_ : @Turiddu50688647 @DVACMILAN Bernardeschi andó alla juve come fenomeno,saelemakers era un prospetto titolare del Mil… - simo140609 : @Psi0_ Secondo me QUESTO nuovo Milan non ha bisogno di centrali complementari. Tomori Kalulu non lo sono eppure spa… - jeanpauldl1998 : @milan_risorto ho scritto ieri 4 motivi per cui la coppia Botman-Tomori non mi farebbe impazzire almeno su carta, c… - jeanpauldl1998 : @milan_risorto è molto più rischioso Botman di fianco a Tomori ma siccome la gente vede che è bianco e mancino allo… -