Sport in tv oggi (sabato 4 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 4 giugno 2022) oggi sabato 4 giugno ci aspetta una giornata ricca di Sport. La MotoGP vivrà le qualifiche del GP di Catalogna, gli appassionati di motori potranno gustarsi anche la 1000 km del Paul Ricard con Valentino Rossi e la 24 Ore di Spa Francorchamps. Spazio alla finale femminile del Roland Garros, l’Italia affronterà la Cina nella Nations League di volley femminile, proseguono i tanti tornei di golf della settimana. Da non perdere Italia-Germania nella Nations League di calcio. Continuano gli Europei di sollevamento pesi e di trampolino elastico, da seguire la finale della Champions League di pallanuoto con la Pro Recco in acqua. Da non perdere la terza giornata del Rally di Sardegna, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Pesaro, il World Grand Prix di taekwondo a Roma. Piatto arricchito dal Grand Slam di judo a Tbilisi ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022)ci aspetta una giornata ricca di. La MotoGP vivrà le qualifiche del GP di Catalogna, gli appassionati di motori potranno gustarsi anche la 1000 km del Paul Ricard con Valentino Rossi e la 24 Ore di Spa Francorchamps. Spazio alla finale femminile del Roland Garros, l’Italia affronterà la Cina nella Nations League di volley femminile, proseguono i tanti tornei di golf della settimana. Da non perdere Italia-Germania nella Nations League di calcio. Continuano gli Europei di sollevamento pesi e di trampolino elastico, da seguire la finale della Champions League di pallanuoto con la Pro Recco in acqua. Da non perdere la terza giornata del Rally di Sardegna, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Pesaro, il World Grand Prix di taekwondo a Roma. Piatto arricchito dal Grand Slam di judo a Tbilisi ...

SkySport : Roland Garros, Nadal in finale: Zverev si ritira nel 2° set per un grave infortunio #SkySport #RolandGarros #Nadal… - chelinse1977 : RT @henhoffman: Notizia su Paul Pogba, foto del fratello, Florentin. Notizia su Isco, nome di Mariano Izco, argentino e del Catania. Gazze… - sportli26181512 : Nocerino elogia Renato Sanches: 'È molto più forte di Kessie': Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan di All… - _LVer_ : RT @GeorgeSpalluto: Lo sport sa essere estremamente ingiusto. Quest'oggi è stato cinico, nei confronti di un ragazzo che prima ancora che c… - iodicosi_ : Oggi alle 10.30 vi aspettiamo a #COSENZA presso: Salone Sport E Salute (Ex Coni) - Piazza G. Matteotti. Domenica 1… -