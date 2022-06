Solinas: “Dalla Ue impegno a favore della specificità insulare” (Di sabato 4 giugno 2022) CAGLIARI – “Iniziamo a raccogliere i frutti di un lavoro lungo e faticoso, condotto in prima fila Dalla Sardegna alla quale viene giustamente riconosciuto il ruolo di traino dei diritti delle regioni insulari e degli oltre 20 milioni di cittadini che vi risiedono, pari al 4,6% della popolazione totale dell’Unione. Negli ultimi anni siamo stati, tra le Isole europee, tra quelle più impegnate a rivendicare un nuovo approccio nella formulazione delle politiche e della legislazione comunitaria. Oggi il frutto di questo lavoro diventa oggetto di un voto del Parlamento Europeo: non è il traguardo definitivo, ma è certamente una tappa importante”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sull’imminente voto a Strasburgo della mozione con la quale, per la prima volta, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022) CAGLIARI – “Iniziamo a raccogliere i frutti di un lavoro lungo e faticoso, condotto in prima filaSardegna alla quale viene giustamente riconosciuto il ruolo di traino dei diritti delle regioni insulari e degli oltre 20 milioni di cittadini che vi risiedono, pari al 4,6%popolazione totale dell’Unione. Negli ultimi anni siamo stati, tra le Isole europee, tra quelle più impegnate a rivendicare un nuovo approccio nella formulazione delle politiche elegislazione comunitaria. Oggi il frutto di questo lavoro diventa oggetto di un voto del Parlamento Europeo: non è il traguardo definitivo, ma è certamente una tappa importante”. Così il presidenteRegione Sardegna, Christian, sull’imminente voto a Strasburgomozione con la quale, per la prima volta, ...

