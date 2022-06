(Di sabato 4 giugno 2022) Non può pensare di fare il costruttore di pace con qualche telefonata, novello Gandhi del terzo millennio. Il leader leghista spesso pensa di essere quello che non è, poi la realtà prende il sopravvento

Non solo perché a torso i due personaggi non hanno lo stesso appeal, ma anche perché sul caso di Mata aleggiano ancora ipotesi di trappolone ordito dai servizi segreti francesi. invece ...Non va dimenticato che è quello che, a torso dal Papeete, chiese i pieni poteri e sciolse un governo. Francamente, l'aspetto che più mi inquieta è proprio la sua irresponsabilità. Che l'... Salvini è nudo, un leaderino che si crede Napoleone (di F. Rossi) Non può pensare di fare il costruttore di pace con qualche telefonata, novello Gandi del terzo millennio. Il leader leghista spesso pensa di essere quello che ...