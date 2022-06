Roberto Brunetti | il grande amore con Monica Scattini e il brusco addio | “E’ scappato senza dire niente”

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - SkyTG24 : Morto 'er patata', l'attore Roberto Brunetti trovato senza vita in casa - repubblica : Lutto nel cinema, e' morto 'er patata'. Roberto Brunetti aveva 55 anni - lukeblakesheep : RT @m_robella22: 04/06/22??Roma …SI AVVICINA L’ORA “X” PER I CRIMINALI… ??MALORE IMPROVVISO?? ??TROVATO MORTO L’ATTORE Roberto Brunetti, “… - Rita06297204 : RT @perchetendenza: 'Er Patata': Perché l'attore Roberto Brunetti è stato trovato morto all'età di 55 anni -

stato trovato riverso nel letto nella sua casa a Roma l'attore, conosciuto anche come 'Er Patata'. A dare l'allarme nella serata di venerdì è stata la compagna , che aveva tentato più volte di mettersi in contatto con lui senza ricevere risposta.Giallo sulla morte di, l'attore noto come Er Patata, trovato cadavere in casa a Roma. L'autopsia dovrà ora stabilire le cause del decesso.aveva solo 55 anni ed era noto per diversi film cui prese ...E’ morto all’età di 55 anni Roberto Brunetti, attore da sempre conosciuto con il soprannome “Er Patata”. Il corpo senza vita, sdraiato supino sul letto, è stato trovato ieri in tarda serata dalla Poli ..."Avevo una pescheria, ma l'ho chiusa". Queste le parole di Roberto Brunetti in una delle sue ultime apparizioni televisive. Gli ultimi anni di vita di Roberto Brunetti non furono facili dal punto di ...