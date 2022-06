Rete4, via alla quarta edizione di Pensa in grande (Di sabato 4 giugno 2022) Sul quarto canale torna Pensa in grande: arriva la nuova edizione del format Domenica 5 giugno, alle 14.30, su Retequattro, al via la quarta edizione di “Pensa IN grande”, il progetto editoriale televisivo di Videonews. Saranno cinque i nuovi appuntamenti con “Pensa IN grande” e in ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi imprenditori italiani: il primo protagonista della nuova edizione sarà Maurizio Zanella, Presidente e fondatore dell’azienda vitivinicola Ca’ del Bosco; Giovanni D’Ambruoso, titolare e fondatore dell’azienda casearia Deliziosa; Roberto Colletto, CEO ed erede del fondatore di Piscine Castiglione; Antimo Caputo, a capo dell’azienda farine ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 giugno 2022) Sul quarto canale tornain: arriva la nuovadel format Domenica 5 giugno, alle 14.30, su Retequattro, al via ladi “IN”, il progetto editoriale televisivo di Videonews. Saranno cinque i nuovi appuntamenti con “IN” e in ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi imprenditori italiani: il primo protagonista della nuovasarà Maurizio Zanella, Presidente e fondatore dell’azienda vitivinicola Ca’ del Bosco; Giovanni D’Ambruoso, titolare e fondatore dell’azienda casearia Deliziosa; Roberto Colletto, CEO ed erede del fondatore di Piscine Castiglione; Antimo Caputo, a capo dell’azienda farine ...

