Pugilato | eletto il Board dell’Ebu | non ci sono italiani

(Di sabato 4 giugno 2022) Nella giornata di oggi si è riunita a Riga l’European Boxing Union (Ebu), eleggendo lo svizzero Peter Stucki, candidato unico, come suo nuovo presidente. Il Consiglio Direttivo sarà composto da Dominique Nato (Francia, 206 voti), Charles Giles (Gran Bretagna, 196), Domingo Matas Prados (Spagna, 174), Jekaterina Krilova (Lettonia, 172), Jesper Jensen (Danimarca, 172), Beate Poeske (Germania, 168), Marco Giuliani (Belgio, 149), Perticare Augustin (Finlandia, 129), Jack Schmidli (Svizzera), Alina Shaternikova (Ucraina, 112). Non ci saranno quindi rappresentanti dell’Italia. A questo proposito, ha parlato il Presidente della Fpi, Flavio D’Ambrosi. Ecco le sue parole: “Dopo anni di difficoltà, caratterizzati anche dal rinvio ‘sine die’ di sfide di campionati europei, spero che qualcosa cambi nelle politiche di promozione e sviluppo deleuropeo. Non c’è dubbio che ...

