(Di sabato 4 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

sportli26181512 : Olimpia Boniperti: 'Il mio stile è di famiglia': Olimpia Boniperti: 'Il mio stile è di famiglia' Sei parente? È la… -

La Gazzetta dello Sport

Il fascino va ben oltre il cognome, sebbene sia importante e lo porti con grande orgoglio. Il carattere è lo stesso.detta Olly da nonno Giampiero, è elegantissima e tosta, proprio come lui che perfetto nel suo abito sartoriale, urlava. Calcio e moda (mare) sono ingredienti essenziali della sua ...Il fascino va ben oltre il cognome, sebbene sia importante e lo porti con grande orgoglio. Il carattere è lo stesso.detta Olly da nonno Giampiero, è elegantissima e tosta, proprio come lui che perfetto nel suo abito sartoriale, urlava. Calcio e moda (mare) sono ingredienti essenziali della sua ... Olimpia Boniperti: "Il mio stile è di famiglia" Il capitano dell'Italia racconta la sua storia in nazionale, dall'Under 15 a Wembley, poi spazio alla stella Zalewski e allo zar del volley Ivan Zaytsev. Sull'altra copertina lo speciale costumi con l ...