Non è vaccinato | sospeso un Oss del Pronto soccorso | è lo stop n 33 all' ospedale di Torrette

Advertising

ladyonorato : Il sostegno di Ingroia non va bene a Italexit “perché è vaccinato”. Anche fra i presunti “amici” il terrore di perd… - Elleenne1 : @prokofiev95 Addirittura ogni 3 settimane.... Fra un po' arriverà la dichiarazione di 'mio cuggino' che, non vaccin… - HornbeamJoe : RT @SAntonio10273: ??????... UN ASSESSORE DEL COMUNE DI TRAPANI, ANDREA VASSALLO, CHIEDE URGENTEMENTE PLASMA DA DONATORE 'POSSIBILMENTE NON VA… - alfre_i : RT @LukaMilano03: Il vaiolo delle scimmie che si diffonde nei Paesi occidentali più vaccinati ma che è assente nel territorio africano, il… - grancetto : RT @LukaMilano03: Il vaiolo delle scimmie che si diffonde nei Paesi occidentali più vaccinati ma che è assente nel territorio africano, il… -

Wired Italia

ANCONA - E sono 33. Si aggiorna la contabilità dei sanitari no vax sospesi dall'ospedale regionale. L'ultimo ad essere stoppato a Torrette è un operatore socio - sanitario in servizio al Pronto ...Un obbligo cheha senso, poiché anche ilcontagia e può essere contagiato'. Il Pnrr sarebbe un bluff, per ItalExit quei soldici sono… 'In pratica ci hanno detto che se... Multe ai non vaccinati contro Covid-19: i veri problemi ai vaccinati Una importante sentenza del Tribunale di Milano, interviene sulla nota e complessa questione dei docenti sospesi per non aver osservato l'obbligo vaccinale contro il Covid. Si tratta di un Tribunale ...ANCONA - E sono 33. Si aggiorna la contabilità dei sanitari no vax sospesi dall’ospedale regionale. L’ultimo ad essere stoppato a Torrette è un ...