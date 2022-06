MotoGP, Enea Bastianini: “Dovrò fare una gara all’attacco ma intelligente, pensando anche al Mondiale” (Di sabato 4 giugno 2022) Sabato molto deludente che si chiude con un 14° posto in qualifica per Enea Bastianini, costretto quindi a rimontare domani dalla quinta fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Catalogna 2022, valevole come nono round stagionale del Mondiale MotoGP. “Partendo dalla 14° casella, non mi aspetto di vincere la gara domani. E’ difficile fare strategie, perché la pista cambia radicalmente di sessione in sessione. Quello che so è che Dovrò cercare di fare una bella prima parte di gara per cercare di rimanere il più cucito possibile a quelli lì davanti. Mi serve una buona partenza, ma poi Dovrò essere conservativo per non distruggere le gomme“, dichiara il romagnolo del Team Gresini a fine giornata. “Io penso che chi ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Sabato molto deludente che si chiude con un 14° posto in qualifica per, costretto quindi a rimontare domani dalla quinta fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Catalogna 2022, valevole come nono round stagionale del. “Partendo dalla 14° casella, non mi aspetto di vincere ladomani. E’ difficilestrategie, perché la pista cambia radicalmente di sessione in sessione. Quello che so è checercare diuna bella prima parte diper cercare di rimanere il più cucito possibile a quelli lì davanti. Mi serve una buona partenza, ma poiessere conservativo per non distruggere le gomme“, dichiara il romagnolo del Team Gresini a fine giornata. “Io penso che chi ...

