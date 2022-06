Mercato Milan – Pobega | conferma e rinnovo | sarà il sostituto di Bakayoko

Advertising

AntoVitiello : #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - CorSport : 'Il #Milan vuole #Gavi, rossoneri pronti a pagare la clausola' ?? - ChrisElMuss : Il mercato #Milan della #MMM è diventato per me molto intuibile, quello dell' #Inter di #Suning e #Marotta molto di… - Milannews24_com : Derby di mercato con l'#Inter per #Asllani -

...per arrivare a Zaniolo (per inciso già nei giorni scorsi era trapelata la disponibilità dela privarsi di Rebic pur di mettere a segno una plusvalenza necessaria per finanziare il). Il ...... ildeve decollare, sarà lunga l'estate. La fretta è della Lazio, per far posto a Romagnoli vuole cedere Acerbi. E' in una morsa, la società. Rischia di perdere il capitano del, sa che ...le ultime della redazione di CM.IT Milan caldissimo sul mercato in questi giorni. Come raccontato dalla nostra redazione, i rossoneri sono allo sprint per Noa Lang, che può arrivare dal Bruges per 20 ...In casa Inter i giocatori più richiesti sul mercato, per adesso, stanno dicendo di no alle uscite. Si tratta di Lautaro Martinez, di Milan Skriniar e di Alessandro Bastoni. Per le tre icone ...