Marino: «Allegri riporterà la Juve dove merita. La qualificazione in Champions non era scontata» (Di sabato 4 giugno 2022) Il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ha parlato principalmente di mercato – sì – ma anche della stagione appena trascorsa. In particolare, l’ex dirigente del Napoli ha fatto i complimenti a Massimiliano Allegri per il campionato della Juve. Quand’era calciatore: l’ho prelevato dal Pavia e portato al Pescara, con lui siamo andati in A. L’ho poi venduto al Cagliari per 7 miliardi. E’ stata una esperienza importante per lui, visto che rischiava di finire etichettato come un giocatore bravo ma da Serie C: lo portai a Pescara quando aveva già 25-26 anni, Ora ci sentiamo spesso. Quando era fermo è venuto a trovarmi a Udine. Ci legano amicizia e rispetto. Lui ha fatto una scelta giustissima tornando a Torino. Di cuore ma anche di strategia: si sapeva che la Juventus ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaoloha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ha parlato principalmente di mercato – sì – ma anche della stagione appena trascorsa. In particolare, l’ex dirigente del Napoli ha fatto i complimenti a Massimilianoper il campionato della. Quand’era calciatore: l’ho prelevato dal Pavia e portato al Pescara, con lui siamo andati in A. L’ho poi venduto al Cagliari per 7 miliardi. E’ stata una esperienza importante per lui, visto che rischiava di finire etichettato come un giocatore bravo ma da Serie C: lo portai a Pescara quando aveva già 25-26 anni, Ora ci sentiamo spesso. Quando era fermo è venuto a trovarmi a Udine. Ci legano amicizia e rispetto. Lui ha fatto una scelta giustissima tornando a Torino. Di cuore ma anche di strategia: si sapeva che lantus ...

