Fuga di medici, ultima spiaggia per il pronto soccorso: al via appalto esterno. A Marche Nord si rischia l'interruzione del servizio (Di sabato 4 giugno 2022) PESARO - Anche a Marche Nord arriverà una cooperativa di medici o, per meglio dire, un'azienda esterna che fornirà all'ospedale, a favore dell'utenza, le prestazioni di medici specializzati. L'azienda ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 4 giugno 2022) PESARO - Anche aarriverà una cooperativa dio, per meglio dire, un'azienda esterna che fornirà all'ospedale, a favore dell'utenza, le prestazioni dispecializzati. L'azienda ...

Advertising

CatelliRossella : Medici in fuga dai pronto soccorso. E i sindacati scendono in piazza - UbaldoLorenzo : Medici in fuga dai pronto soccorso. E i sindacati scendono in piazza - adamopontipi : @robersperanza E chi ci metti a lavorare dentro? Già adesso c è la fuga dal ssn dei medici gli ospedali che non dan… - Partigi32985066 : RT @raff_lore: I MEDICI VACCINATORI PAGATI 500euro AL GIORNO!! Politici in fuga: monta la rabbia - I Visionari - Nutizieri : Medici in fuga dai pronto soccorso. E i sindacati scendono in piazza -