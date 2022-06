Draghi entra in riserva Benzina e diesel alle stelle | serve un nuovo taglio

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 giugno 2022) I listini die gasolio stanno raggiungendo ormai livelli record, al punto che in alcune zone del Paese i prezzi alla pompa hanno superato i 2 euro al litro anche in modalità self. L'ulteriore rialzo è arrivato proprio in concomitanza con i giorni di ponte per la Festa della Repubblica, in cui milioni di italiani ne hanno approfittato per spostarsi in auto. I prezzi più alti si sono registrati in Sardegna, dove la verde in modalità self è venduta a 2,109 euro al litro, 2,299 euro col servito. Ma anche a Roma la soglia dei 2 euro è stata sfondata in più punti, arrivando a quota 2,160 euro al litro per la modalità servito. È stato calcolato che un pieno di carburante oggi costa 20 euro in più rispetto allo scorso anno, e i rincari alla pompa superano in media il 26% sul 2021, determinando una stangata pari a circa 456 euro annui a famiglia solo per i maggiori ...