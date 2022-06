Crudeli in difesa della sanità Le Donne Dem con Nardini - Cronaca - lanazione.it

(Di sabato 4 giugno 2022)e sociale. Sono queste le parole d'ordine per Robertain questa sua nuova campagna elettorale. L'attuale capogruppo del Pd ha deciso, come il collega Cristiano Bottici, di ripresentarsi ...

Advertising

LA NAZIONE

"Di lei " diceparlando di Arrighi " apprezzo la voglia di fare che va di pari passo con competenze e capacità. Quella di Serena è una figura di rinnovamento e cambiamento e porta con sé ...Secondo gli attivisti, i documenti registrano 'torture e punizionie disumane' nella prigione. 'Insieme all'Esercito del Libano del Sud (Els), le Forze diIsraeliane e lo Shin Bet ... Crudeli in difesa della sanità Le Donne Dem con Nardini Sanità e sociale. Sono queste le parole d’ordine per Roberta Crudeli in questa sua nuova campagna elettorale. L’attuale capogruppo del Pd ha deciso, come il collega Cristiano Bottici, di ripresentarsi ...Tiziano Crudeli ha parlato dello scudetto del Milan soffermandosi anche sul progetto del Napoli: 'Per me gli azzurri erano tra i favoriti'.