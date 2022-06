Carlitos Tevez annuncia l’addio al calcio (Di sabato 4 giugno 2022) Ad un anno dalla sua ultima partita giocata con il Boca Juniors, Carlitos Tevez si ritira ufficialmente dal calcio giocato. Cala il sipario, dunque, sulla carriera del campione argentino, 37 anni, che ha vestito le maglie di West Ham, Manchester City, Manchester United e Juventus. Perché Carlitos Tevez si ritira? L’ argentino ha spiegato il perché del suo addio nonostante le tante proposte ricevute: “Non giocherò più perché ho perso il mio più grande tifoso, mio padre, e con lui tutti gli stimoli per continuare. Adesso voglio solo godermi la mia vita, la mia famiglia e pensare ai miei affari. Sento di aver dato tutto quello che avevo da giocatore e per questo oggi sono più che sereno. Mi hanno fatto molte proposte ma credo sia arrivato davvero il momento di smettere”. Tevez ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 4 giugno 2022) Ad un anno dalla sua ultima partita giocata con il Boca Juniors,si ritira ufficialmente dalgiocato. Cala il sipario, dunque, sulla carriera del campione argentino, 37 anni, che ha vestito le maglie di West Ham, Manchester City, Manchester United e Juventus. Perchési ritira? L’ argentino ha spiegato il perché del suo addio nonostante le tante proposte ricevute: “Non giocherò più perché ho perso il mio più grande tifoso, mio padre, e con lui tutti gli stimoli per continuare. Adesso voglio solo godermi la mia vita, la mia famiglia e pensare ai miei affari. Sento di aver dato tutto quello che avevo da giocatore e per questo oggi sono più che sereno. Mi hanno fatto molte proposte ma credo sia arrivato davvero il momento di smettere”....

