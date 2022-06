Bianchi il 6 giugno a Bergamo per la chiusura dell’anno scolastico (Di sabato 4 giugno 2022) Lunedì 6 giugno il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sarà a Bergamo, all’Istituto “Giulio Natta”, per la chiusura dell’anno scolastico 2021/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 giugno 2022) Lunedì 6il Ministro dell’Istruzione Patriziosarà a, all’Istituto “Giulio Natta”, per la2021/2022. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bianchi il 6 giugno a Bergamo per la chiusura dell’anno scolastico - scuolainforma : Il ministro Bianchi chiuderà l’anno scolastico 2021/22 lunedì 6 giugno a Bergamo - Agenparl : CS Lunedì 6 giugno il Ministro Patrizio Bianchi a Bergamo per la chiusura dell’anno scolastico 2021/2022) -… - donyp00288476 : RT @iodicosi_: ++ ANCHE MATTEO BIANCHI (DEPUTATO) SOSTIENE I SÌ PER I REFERENDUM DEL 12 GIUGNO, CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++ #iodicoSì Per magg… - AlessandroLod18 : RT @iodicosi_: ++ ANCHE MATTEO BIANCHI (DEPUTATO) SOSTIENE I SÌ PER I REFERENDUM DEL 12 GIUGNO, CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++ #iodicoSì Per magg… -