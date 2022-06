Zverev, infortunio choc contro Nadal: esce in lacrime in sedia a rotelle (Di venerdì 3 giugno 2022) PARIGI (Francia) - Bruttissimo infortunio per Alexander Zverev , che è stato costretto ad abbandonare la semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal per un'impressionante distorsione alla caviglia ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 giugno 2022) PARIGI (Francia) - Bruttissimoper Alexander, che è stato costretto ad abbandonare la semifinale del Roland GarrosRafaper un'impressionante distorsione alla caviglia ...

