Ultime Notizie Roma del 03-06-2022 ore 09:10 (Di venerdì 3 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale 3 giugno Buongiorno da Francesco Vitale al centesimo giorno di guerra in Ucraina i russi secondo il presidente ucraino zielinski avrebbero mai conquistato il 20% del territorio nel ultimo messaggio della Sera ringrazio gli alleati America in testa per le nuove armi fornite in forma che ha 6 Verdone se le forze ucraine stanno resistendo mentre sempre durissimo lo scontro nel donbass ormai devastato intanto L'Unione Europea ha varato il sesto pacchetto delle sanzioni anti russa esclude dalla lista nera il patriarca kirill gli 007 americani fanno trapelare che Putin sarebbe malato di cancro l'occidente avverto il segretario generale della NATO jens stoltenberg si deve preparare una guerra di usura a lungo termine Matteo Salvini non molla sul fronte Russo ancora Ieri sera parlando a diritto e rovescio su Rete 4 è tornata a rivendicare la sua ...

