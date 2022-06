Turchia, l’inflazione salita al 73,5% in maggio. Prezzi degli alimentari quasi raddoppiati in un anno (Di venerdì 3 giugno 2022) Sale ancora l’inflazione in Turchia che a maggio ha toccato il 73,5% contro il 70% di aprile. È il valore più alto da 23 anni, tuttavia il dato è leggermente inferiore alle stime degli economisti che si attendevano un carovita al 74,7%. Il rialzo mensile dei Prezzi al consumo è stato del 3%. Come ovunque a spingere l’inflazione sono soprattutto i beni energetici e il costo degli alimentari. Il costo medio del cibo è salito del 91% rispetto ad un anno fa. L’indice depurato da queste due voci segna comunque il 56%. La situazione turca è esacerbata dalla debolezza della valuta locale, la lira, che nell’ultimo anno ha dimezzato il suo valore rispetto al dollaro rendendo sensibilmente più caro tutto ciò che viene importato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Sale ancorainche aha toccato il 73,5% contro il 70% di aprile. È il valore più alto da 23 anni, tuttavia il dato è leggermente inferiore alle stimeeconomisti che si attendevano un carovita al 74,7%. Il rialzo mensile deial consumo è stato del 3%. Come ovunque a spingeresono soprattutto i beni energetici e il costo. Il costo medio del cibo è salito del 91% rispetto ad unfa. L’indice depurato da queste due voci segna comunque il 56%. La situazione turca è esacerbata dalla debolezza della valuta locale, la lira, che nell’ultimoha dimezzato il suo valore rispetto al dollaro rendendo sensibilmente più caro tutto ciò che viene importato ...

