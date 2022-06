The Boys riparte dal ‘Soldatino’ di Jensen Ackles (Di venerdì 3 giugno 2022) Jensen Ackles - The Boys La battaglia dei The Boys contro i supereroi fuori controllo riparte da Jensen Ackles. Smessi i panni di Dean Winchester in Supernatural, l’attore texano è infatti la new entry principale della terza stagione della serie di Prime Video, rilasciata stamattina dalla piattaforma streaming. Suo è il ruolo di Soldier Boy (Soldatino nel doppiaggio italiano). The Boys 3: trama e anticipazioni Gli eventi ripartiranno un anno dopo l’epilogo della seconda stagione, ossia dalla sconfitta della nazista Stormfront (Aya Cash), capace di spargere terrore per tutta la città dopo aver convinto il violento Patriota (Antony Starr) a stare dalla sua parte. A 12 mesi dal caos, il pubblico ritroverà dunque i Supereroi in un periodo di pace ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 giugno 2022)- TheLa battaglia dei Thecontro i supereroi fuori controlloda. Smessi i panni di Dean Winchester in Supernatural, l’attore texano è infatti la new entry principale della terza stagione della serie di Prime Video, rilasciata stamattina dalla piattaforma streaming. Suo è il ruolo di Soldier Boy (Soldatino nel doppiaggio italiano). The3: trama e anticipazioni Gli eventi ripartiranno un anno dopo l’epilogo della seconda stagione, ossia dalla sconfitta della nazista Stormfront (Aya Cash), capace di spargere terrore per tutta la città dopo aver convinto il violento Patriota (Antony Starr) a stare dalla sua parte. A 12 mesi dal caos, il pubblico ritroverà dunque i Supereroi in un periodo di pace ...

Advertising

apoxomenos : sono passate 24 ore e io ho ancora in mente QUELLA scena dei primi quindici minuti della 3x01 di the boys - ph_pluton : RT @SpilungoneC: The boys 3 nei primi tre minuti ha preso per culo Marvel, Disney plus, HBO Max, Zack Snyder, altri vari franchise e tutti… - SilverErLucano : Vista la prima puntata di The Boys 3 stamattina verso le 9 mentre facevo colazione Mai idea fu più sbagliata - Yram89 : Sono al lavoro e l’unica cosa a cui penso sono i nuovi episodi di The Boys aaaaaaaa - lnclt_dulac : ho iniziato... la prima puntata... della terza stagione... di the boys... e ho visto... la sequenza... del tizio ch… -