The Boys 3, recensione dei primi tre episodi: eroi sempre più cattivi su Prime (Di venerdì 3 giugno 2022) Movieplayer.it 4.5/5 Voto medio N/D Perché ci piace Le trovate provocatorie ed eccessive continuano a funzionare alla grande. I nuovi ingressi nel cast annunciano promesse intriganti per gli episodi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022) Movieplayer.it 4.5/5 Voto medio N/D Perché ci piace Le trovate provocatorie ed eccessive continuano a funzionare alla grande. I nuovi ingressi nel cast annunciano promesse intriganti per gli...

Advertising

anomalyreyes : e iniziamo questa terza stagione di The Boys - espo_giulia : @PrimeVideoIT Io vi amo!! Il personaggio di Jim Beaver che sia chiama Robert Singer sia in The Boys che in Supernat… - madeinab : finalmente voltou the boys - wireditalia : La serie supereroistica più assurda ed estrema in circolazione torna oggi sulla piattaforma di streaming con nuovi… - cuorcas : Ma i nuovi episodi di the boys???? Mi traumatizzano e mi piacciono da morire allo stesso tempo lmao -