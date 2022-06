Salvini ancora in pressing: “L'Occidente accolga la disponibilità russa al dialogo” (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante le numerose critiche e polemiche per l'idea di volare a Mosca per favorire la pace Matteo Salvini non molla. Il leader della Lega continua a battersi per fare di tutto per trovare un canale che possa portare ad una distensione dei toni e della contesa tra Russia ed Ucraina: “Oggi da Mosca arriva la disponibilità al dialogo. Spero che l'Occidente accolga questa disponibilità, altrimenti se qualcuno parla solo di guerra e di armi non fa il bene dell'Italia. Io lavoro per la pace. Siamo al centesimo giorno di guerra, dobbiamo fermarla ragionando con tutti. La pace è un'urgenza anche per gli italiani. Lavorare per la pace, costruire la pace, deve essere un dovere di tutti i politici italiani”. Il numero uno del Carroccio, parlando sempre a un evento a Verona a sostegno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante le numerose critiche e polemiche per l'idea di volare a Mosca per favorire la pace Matteonon molla. Il leader della Lega continua a battersi per fare di tutto per trovare un canale che possa portare ad una distensione dei toni e della contesa tra Russia ed Ucraina: “Oggi da Mosca arriva laal. Spero che l'questa, altrimenti se qualcuno parla solo di guerra e di armi non fa il bene dell'Italia. Io lavoro per la pace. Siamo al centesimo giorno di guerra, dobbiamo fermarla ragionando con tutti. La pace è un'urgenza anche per gli italiani. Lavorare per la pace, costruire la pace, deve essere un dovere di tutti i politici italiani”. Il numero uno del Carroccio, parlando sempre a un evento a Verona a sostegno ...

