Salernitana, si lavora al riscatto di Verdi: c'è anche un piano B (Di venerdì 3 giugno 2022) La Salernitana è al lavoro per riscattare Simone Verdi dal Bologna, ma sta pensando anche a un'eventuale alternativa se l'operazione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Laè al lavoro per riscattare Simonedal Bologna, ma sta pensandoa un'eventuale alternativa se l'operazione...

Cremonese, c'è l'accordo con Alvini. Il Perugia lavora al sostituto Il primo nome sulla lista è quello di Fabrizio Castori , che ha riportato la Salernitana in Serie A dopo 23 anni. Il profilo piace molto: se il colloquio sarà positivo, si potrebbe arrivare alla ... Caro Sabatini "ccà nisciuno è fesso" Il silenzio assenso dell'ex Ds capire che in fondo il patron della Salernitana, che ha altri ... In attesa di risolvere il rebus allenatore, ecco che si lavora al dopo Sabatini. E' chiaro che chi verrà ... Calciomercato Bologna, non solo Thorsby della Sampdoria: le ultime Calciomercato Bologna, non solo Thorsby della Sampdoria: le ultime. Lo scouting dei felsinei starebbe visionando il mercato nord europeo Il Bologna è a lavoro per costruire la rosa 2022/23 da affidare ... UFFICIALE, Salernitana-Nicola; trovato l'accordo, allenatore confermato Arrivata la comunicazione ufficiale della Salernitana, Davide Nicola sarà l'allenatore della prima squadra anche per la prossima stagione. L'U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver rinnova ...