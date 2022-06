Roy su De Ligt | “Ha disputato un buon campionato | ma in ogni squadra…”

(Di venerdì 3 giugno 2022) ROY DE– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Bryan Roy, direttore del settore giovanile dell’Ajax ed ex calciatore dei lancieri. Di seguito un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Zeman, Roy: “È stato un tecnico unico e rivoluzionario. De? Haun” Per il suo passato all’interno della dirigenza dell’Ajax, conosci bene De: questo centrale può raccogliere l’eredità di Bonucci e Chiellini nel prossimo biennio? “Dehaun, gioca in un’ottima squadra come la Juve, ma in qualsiasi squadra sarebbe capace di assumersigenere di ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Roy: 'De Ligt è il giocatore giusto per assumersi le responsabilità alla Juve per il dopo Chiellini' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Roy: 'Juventus, De Ligt può raccogliere l'eredità di Bonucci e Chiellini' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Roy: 'Juventus, De Ligt può raccogliere l'eredità di Bonucci e Chiellini' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Roy: 'Juventus, De Ligt può raccogliere l'eredità di Bonucci e Chiellini' - napolimagazine : L'ANALISI - Roy: 'Juventus, De Ligt può raccogliere l'eredità di Bonucci e Chiellini' -

Tutto Juve

Tutto è iniziato nel 1992, quando dopo essere diventato un mediatoreè riuscito a portare Bryan... Robinho, Paul Pogba, Mario Balotelli, Kostas Manolas, Matthijs dee, per ultimo, Gigio ...Aveva cominciato come agente e interprete di Bryanma in realtà quando era ancora minorenne, a 17 anni, aveva già fondato una azienda di ... Gianluigi Donnarumma , Matthijs de, Stefan de Vrij, ... Roy: "De Ligt è il giocatore giusto per assumersi le responsabilità alla Juve per il dopo Chiellini" A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Bryan Roy, direttore del settore giovanile dell'Ajax ed ...Consigli per gli acquisti dal direttore del settore giovanile dell'Ajax ed ex calciatore dei lancieri, ai microfoni di 1 Station Radio.