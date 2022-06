Roland Garros 2022, Nadal punta sul fattore Chatrier: tra Ruud e Cilic è da monetina (Di venerdì 3 giugno 2022) Nel day 13 del Roland Garros 2022 vanno in scena le due semifinali del tabellone maschile. Alla fine sono rimasti in quattro. Rafael Nadal, a maggior ragione dopo il capolavoro in quarti di finale contro Novak Djokovic, sembra il grande favorito per il successo finale. Il confronto con i suoi tre avversari è impietoso. Se lo spagnolo, infatti, si è aggiudicato centodieci partite nello Slam parigino, sono appena novantuno quelle giocate dal resto dei giocatori rimasti nel torneo. Non la pensa così il tedesco Alexander Zverev, che sfiderà proprio il campione maiorchino nel primo match di giornata sul Philippe-Chatrier. Successivamente sarà la volta del norvegese Casper Ruud e del croato Marin Cilic. Quest’ultimo nella capitale francese sta forse giocando il secondo ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Nel day 13 delvanno in scena le due semifinali del tabellone maschile. Alla fine sono rimasti in quattro. Rafael, a maggior ragione dopo il capolavoro in quarti di finale contro Novak Djokovic, sembra il grande favorito per il successo finale. Il confronto con i suoi tre avversari è impietoso. Se lo spagnolo, infatti, si è aggiudicato centodieci partite nello Slam parigino, sono appena novantuno quelle giocate dal resto dei giocatori rimasti nel torneo. Non la pensa così il tedesco Alexander Zverev, che sfiderà proprio il campione maiorchino nel primo match di giornata sul Philippe-. Successivamente sarà la volta del norvegese Caspere del croato Marin. Quest’ultimo nella capitale francese sta forse giocando il secondo ...

